Le baromètre du KOF, qui mesure les attentes à court terme des acteurs économiques pour le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, s'est effondré en mars face à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'institut qui le calcule.

En mars, ce baromètre calculé tous les mois par le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a dégringolé de 8,9 points, pour tomber à 92,9 points, ce qui le ramène "bien en dessous de sa moyenne de long terme", précise cet institut dans un communiqué. Les chercheurs de l'institut zurichois ont toutefois entouré ce chiffre de précaution, expliquant qu'une partie des réponses des entreprises avaient déjà été reçues avant même que le gouvernement suisse n'introduise des mesures de lutte contre la pandémie qui ont figé une partie de l'activité dans le pays. Le 16 mars, le Conseil fédéral (gouvernement) a qualifié la pandémie de situation extraordinaire et ordonné la fermeture des bars, restaurants et commerces autres qu'alimentaires, de santé ou de première nécessité. Réalisé tous les mois sur la base d'un sondage auprès d'entreprises en Suisse, le baromètre du KOF fait partie des indicateurs de référence pour prendre le pouls des attentes quant à la croissance en Suisse. La baisse du moral en mars "a touché tous les secteurs sans exception", ont précisé les chercheurs de l'institut zurichois, la plus forte détérioration émanant des industries métallurgiques et textiles.

Le secteur de l'alimentaire est a contrario celui où le reflux a été le moins marqué.