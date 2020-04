Les ministres du Commerce et des Investissements du G20 se sont engagés lundi à garantir les flux de fournitures essentielles - notamment de matériel médical et pharmaceutique - en dépit de la crise mondiale actuelle.

Les ministres ont publié une déclaration sur le site web du Secrétariat général de la présidence saoudienne du G20, exprimant leur inquiétude quant aux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et les entreprises, notamment les plus vulnérables.

La déclaration a également souligné la nécessité d'une action collective pour aider les micro, petites et moyennes entreprises, et a reconnu l'importance d'un renforcement des investissements internationaux. "Nous estimons que les mesures d'urgence conçues pour lutter contre le COVID-19, si elles sont jugées nécessaires, doivent être ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires, et qu'elles ne doivent pas créer d'obstacles inutiles au commerce ni perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales", ont déclaré les responsables.