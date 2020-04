La Banque centrale américaine a mis en place mardi un nouveau dispositif permettant à des banques centrales étrangères notamment, d'avoir facilement accès à des dollars en échangeant"temporairement" leurs bons du Trésor américain contre des billets verts, selon un communiqué de la Fed.

Ce nouveau dispositif -qui concerne aussi d'autres institutions financières internationales non spécifiées- doit faciliter les transactions sur le marché des obligations d'Etat américaines et s'inscrit dans le cadre des interventions massives de la Fed pour garantir un accès au crédit aux entreprises et aux ménages dans une économie durement frappée par l'impact de la pandémie de Covid-19. Le dispositif, géré par la Banque centrale régionale de New York où ces institutions financières doivent avoir un compte, sera opérationnel à partir du 6 avril et ce pendant une durée d'au moins 6 mois, a précisé la Fed.