Les Etats-Unis d’Amérique pourraient prendre part aux prochaines discussions prévues entre la Russie et l’Arabie saoudite sur la stabilisation du marché pétrolier, ont rapporté mercredi des médias locaux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison blanche, le président américain Donald Trump a indiqué avoir eu d’"excellents échanges" distincts avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, et le président russe, Vladimir Poutine à ce sujet, ont ajouté les mêmes sources. Le Kremlin avait annoncé lundi que le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sont convenus que des responsables américains et russes du secteur de l’énergie se rencontreraient afin de discuter de la chute des cours du brut. Donald Trump avait auparavant appelé la Russie et l'Arabie saoudite à agir ensemble pour stabiliser le marché pétrolier en suggérant la baisse de la quantité mise sur le marché afin de soutenir les prix de l’or noir affecté par la baisse de la demande sous l’effet de la propagation de la pandémie du coronavirus qui a pro voqué le ralentissement de l’économie mondiale. Dans ce contexte, le secrétaire américain à l’Energie, Dan Brouillette, s’est entretenu mardi avec son homologue russe Alexander Novak de l’effondrement du marché pétrolier mondial et ils sont convenus d’organiser de nouvelles discussions impliquant d’autres producteurs et consommateurs majeurs, a indiqué le département américain de l’Energie dans un communiqué. En matière de production pétrolière, les Etats-Unis devancent depuis 2010 la Russie et l'Arabie saoudite, grâce à sa production d'hydrocarbures non conventionnels (gaz de schiste). Les Etats-Unis demeurent aussi le premier pays consommateur de pétrole en 2018. La crise actuelle du marché pétrolier a affecté lourdement les Etats-Unis dont le coût d'exploitation des gisements pétroliers est plus coûteux que ceux de ses deux principaux concurrents.