Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement 13 bruts : le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).

Le même jour, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, a lâché 2 cents pour clôturer à 22,74 dollars. Le baril américain de WTI pour mai a gagné 39 cents, pour finir à 20,48 dollars. Les cours du pétrole ont été fragilisés par la baisse de la demande en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a paralysé l’économie mondiale.

Selon les analystes, la chute drastique des trafics aérien, automobile et ferroviaire, devrait accentuer la baisse de la demande d'environ 5 millions de barils p ar jour en 2020, contre une baisse de seulement 1 million anticipée le 16 mars.

Par ailleurs, "des données préliminaires indiquent que l'Arabie saoudite a bien mis ses menaces à exécution et inonde le marché d'or noir au moment même où les raffineries, un peu partout dans le monde, sont en train de limiter leurs opérations", notent les observateurs du marché pétrolier.

Les discussions au plus haut niveau lundi des deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, l’Arabie saoudite et la Russie pour soutenir les prix après l'échec des négociations entre les membres devl’Opep et leurs alliés début mars, étaient également de nature à apporter de l'élan aux prix.

Mais pour le moment, les cours sont toujours guidés par l'effondrement de la demande.