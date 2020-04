Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar, a annoncé, mardi à Alger, l’élaboration d’une feuille de route unifiée pour le secteur dans les différentes wilayas en vue d’assurer la continuité du service public sur fond de la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.

«Il faut tirer les enseignements de cette crise que traverse le pays et profiter de l’expérience de la direction de la wilaya de Blida dans sa manière d’agir dans le cadre du confinement total ou partiel» a déclaré le ministre lors d’une réunion de concertation par visioconférence avec les directeurs des wilayas du secteur en présence des cadres centraux du ministère.

A une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le ministre a indiqué que l’objectif de cette réunion «est de parvenir à une feuille de route unifiée pour surmonter la période sensible que traverse le pays à la lumière de la propagation du Covid-19 et ce pour assurer la continuité du service public», ajoutant que le secteur «a bénéficié de l’expérience de la direction de Blida et sa maniè re de résoudre les problèmes soulevés initialement».

Le ministre a donné des instructions aux directeurs de wilayas afin de «veiller sur la sécurité des fonctionnaires du secteur et leur fournir les équipements de protection», en les appelant à «poursuivre leur consultation à même de garantir la continuité du service et d'impliquer les opérateurs privés».

M. Boumezar a incité les responsables du secteur à «intensifier les sorties médiatiques en vue de la sensibilisation des citoyens sur l'impératif d'utiliser les plateformes du e-paiment», saluant, dans ce sens, «la réaction favorable des citoyens quant à l'utilisation de ces plateformes dans la wilaya de Blida».

Par ailleurs, le ministre a rassuré les citoyens quant à «la disponibilité» de la liquidité au niveau des bureaux de poste à travers l'ensemble du territoire national.

Concernant la fermeture tardive des bureaux de poste, M. Boumezar a fait savoir que «la conjoncture exceptionnelle actuelle exige un emploi de temps exceptionnel», soulignant que le secteur avait lancé «une large campagne d'information dans le souci d'informer les citoyens concernant cette mesure». «Les distributeurs sont opérationnels 24/24h pour garantir la liquidité», a-t-il précisé. S'agissant du paiement des factures des différents services du secteur, le même responsable a affirmé qu'il avait donné une instruction pour ne pas couper les lignes des téléphones fixes, en sus «d'autres mesures exceptionnelles relatives au rechargement du service internet», saluant l'initiative d'Algérie Télécom qui a décidé de ne pas couper le service internet à ses clients de la wilaya de Blida.

Evoquant les comptes de solidarité ayant été ouverts via la poste et le Tréosr public, le ministre a avancé qu'ils s'inscrivent dans le cadre «de l'initiative lancée par la société civile en vue du renforcement de l'action de solidarité».

Il a appelé, dans ce sens, les donateurs à «transférer les fonds à distance pour éviter la pression», se disant convaincu que la participation des Algériens à cette action de solidarité sera «grande».