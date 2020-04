Le Président de la République, a annoncé, mardi soir, avoir signé, ce jour, un décret instituant l'octroi d'une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus.

La prime est servie mensuellement selon des montants forfaitaires allant de 10.000 DA au profit des personnels administratifs et de soutien, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de 40.000 DA pour le personnel médical. Elle est servie pour une période de trois (3) mois renouvelables. Son bénéfice peut être étendu à d'autres catégories de personnels mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus. Le présent décret prend effet à compter du 15 février 2020.

Prime mensuelle aux personnels mobilisés dans le cadre des activités d'hygiène, d'assainissement et de désinfection (Président Tebboune)

"En complément des mesures incitatives au profit des catégories mobilisées dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000 DA au profit des personnels mobilisés dans le cadre des activités d’hygiène, d’assainissement et de désinfection au titre de la prévention contre la propagation de cette épidémie", précise le communiqué.

"La décision prend effet à compter du 1er mars et restera en vigueur jusqu’à l’annonce de la fin des mesures exceptionnelles relatives à la prévention et à la lutte contre l’épidémie", ajoute la même source.