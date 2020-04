Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est félicité, mardi soir, de la relation d’amitié existant entre l’Algérie et la Chine et de leurs accords de coopération stratégiques dans plusieurs domaines.

«La Chine est un pays ami très proche et cette amitié ne plait pas à certains», a déclaré le Président Tebboune lors d’une rencontre avec des médias nationaux. Soulignant que les deux pays sont liés par une relation de forte amitié remontant à la période de la Guerre de libération et s’est poursuivie après l’indépendance, le Président de la République a rappelé la bataille acharnée menée par l’Algérie pour l’adhésion de la Chine à l’Organisation des Nations Unies (ONU). «C’est donc tout naturellement que l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine en lui envoyant, en février dernier, des aides pour lutter contre la propagation du COVID-19», a-t-il déclaré. Pour le président Tebboune, l’élan de solidarité de la Chine envers l'Algérie à travers l’envoi d’aides médicales et de médecins nous permettra de bénéficier de l'expérience de ce pays qui a pu venir à bout de l’épidémie. Après avoir salué les efforts déployés par les équipes médicales algériennes face à cette pandémie, le Président Tebboune a affirmé que les médecins algériens avaient la capacité de mener à bien leur mission, ce qui a d'ailleurs été reconnu par les membres de la délégation médicale chinoise, a-t-il dit. Concernant ce qui a été colporté au sujet de l’envoi de l’équipe médicale chinoise à l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, le président de la République a affirmé que l’institution militaire comptait des milliers d'experts médicaux et paramédicaux et qu’elle ne nécessitait aucune aide médicale extérieure, soutenant que les médecins spécialistes et les infirmiers de l'institution militaire vont apporter leur soutien aux hôpitaux civils pour faire face à cette pandémie.