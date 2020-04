Plus tôt en mars, l'Arabie saoudite a suspendu la Omra, le petit pèlerinage, craignant que le virus ne se répande dans les villes saintes de la Mecque et Médine. Cette décision inédite a soulevé des inquiétudes quant à la tenue du hajj qui attire chaque année des millions de pèlerins du monde entier.

«L'Arabie saoudite est totalement préparée à servir les pèlerins», a déclaré le ministre saoudien du Pèlerinage, Mohammad Benten, à la télévision d'Etat Al-Ekhbariya.

«Mais dans les circonstances actuelles (...) le royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens et nous avons demandé à nos frères musulmans dans tous les pays d'attendre, avant de passer un contrat (avec des sociétés pour effectuer le hajj), que la situation soit claire», a-t-il ajouté.

Les autorités saoudiennes n'ont pour le moment pas indiqué si elles maintenaient ou non le hajj, prévu à partir de fin juillet cette an née. Ce pèlerinage, qui a attiré 2,5 millions de fidèles en 2019, pourrait constituer un lieu de contamination privilégié en raison de la présence d'une foule immense dans les sites religieux. L'Arabie saoudite a officiellement recensé 1.563 cas de nouveau coronavirus et 10 décès. Elle a adopté une série de restrictions dont la suspension des prières dans les mosquées.