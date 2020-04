Le unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont traité, lundi, 128 affaires et arrêté 124 individus dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude des produits alimentaires de large consommation, a indiqué, mardi, un communiqué de ce corps.

Dans le but de lutter contre les comportements criminels des opportunistes qui saisissent la conjoncture actuelle, marquée par la propagation du nouveau coronavirus, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi 78 tonnes et 88kg de produits alimentaires, 27 747 litres d'huile de table, 28548 bouteilles d'eau minérale, 225 bouteilles d'eau de javel, 120 bouteilles de solution aromatisée, 124 bouteilles de savon liquide et 53 unités de différentes sortes de pommades, ajoute le communiqué. La Gendarmerie nationale appelle les citoyens à «participer efficacement à la lutte contre toutes les formes de criminalité, en signalant immédiatement toute opération de spéculation, de monopole ou de fraude, ou toute autre infraction ou atteinte à l'intérêt public, rappelant les supports technologiques mis à la disposition du citoyen, à savoir le numéro vert de la Gendarmerie nationale 10-55 et le site des pré-plaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ) ou en contactant l'unité la plus proche de la GN.