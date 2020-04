L'opération d'organisation de la prise en charge des besoins des populations des zones enclavées, pour atténuer les effets socio-économiques de la période de confinement, a été entamée à Illizi à travers la mise en place de comités locaux au niveau des quartiers et villages, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

L'opération a été présidée par le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, lors d'une réunion du comité de wilaya de coordination de l'action de prévention du nouveau coronavirus (Covid-19), au cours de laquelle il a appelé à l'encadrement des quartiers et des centres de vie.

Un encadrement et une structuration qui se décline sous forme de comités locaux composés d'élus communaux, de notables et de représentants des comités de quartiers et de villages activant dans le cadre de l'action humanitaire et de la solidarité, a précisé la source. Activant sous l'égide du président de l'Assemblée populaire communale (P-APC), le comité local d'assistance vise à recenser les familles au niveau des villages et zones rurales et enclavées à travers la w ilaya, pour assurer une couverture de leurs besoins en produits alimentaires de base et en prestations de santé, dans le sillage de la campagne de solidarité enclenchée pour faire face aux effets induits par la pandémie, a-t-on fait savoir.

Lors de la réunion, le wali a également donné instruction pour le suivi quotidien de l'évaluation de la situation découlant des mesures entreprises au titre de la prévention du Covid-19, notamment la situation du marché local en matière d'approvisionnement des commerces de détail de produits alimentaires de large consommation et l'intensification des opérations de contrôle. La démarche intervient en application des instructions du Premier ministre concernant la mise en place d'une organisation pour l'assistance et l'accompagnement du citoyen en vue d'atténuer les effets socioéconomiques des mesures de prévention décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.