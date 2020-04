Un réseau criminel composé de huit (8) individus, dont trois (3) femmes, spécialisé dans le vol de maisons a été démantelé à Ghardaia, indique mercredi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d'une plainte déposée par une sexagénaire pour vol de sa maison au centre-ville de Ghardaia avec violence et sous la contrainte d'arme blanche, les éléments de la sûreté de Ghardaia ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent qui a permis l'interpellation, de ces individus (21 à 41 ans).

Le mode opératoire de ce réseau criminel consiste à demander de l'eau à la victime par une des mises en cause sous prétexte de soif, avant que les autres membres de la bande ne prennent d'assaut l'appartement et forcent la victime sous la menace d'une arme blanche à leur remettre bijoux, argent et autre objets de valeur, précise la source.

Les opérations d'investigation dans le cadre de cette affaire ont permis la récupération des objets volés par ces cambrioleurs, à savoir des bijoux d'une valeur d'un million DA, des sommes d'argent en espèces (540.000 DA, 1.615 Euro et 15 Rials), une quantité de drogue et de psychotropes ainsi que des comprimés dopants et une dizaine de téléphones portables, est-il ajouté. Les mis en cause seront présentés devant les instances judiciaires pour association de malfaiteurs, vol sous la menace d'arme blanche, détention et commercialisation de drogue et psychotropes, a conclu le communiqué.

Les mêmes services ont arrêté, par ailleurs, deux individus (21 et 22 ans) pour vol à l'arrachée d'une somme d'argent de 440.000 DA sur une personne à la sortie d'une banque, et détention d'une quantité de drogue destinée à la commercialisation.

Un autre individu a été également arrêté en flagrant délit pour cambriolage de kiosque situé à la gare routière.

L'individu profite du confinement sanitaire pour voler.