Menées en coordination avec la direction de la Santé, le Croissant rouge algérien, la Protection civile et la Sureté nationale, ces dispositions portent sur la recherche des sans abri pour les acheminer vers un centre d'accueil situé à El-Hadeb, dans la commune de Rouissat (périphérie d'Ouargla), a précisé le directeur du SAMU, Djamel Bouhenaya.

L'opération a permis, en fin de semaine dernière, de regrouper huit (8) de ces personnes et de les conduire vers le centre d'accueil précité, qui dispose d'un encadrement spécialisé en psychologie, d'une infirmerie et d'autres servitudes nécessaires, a-t-il ajouté.

La démarche intervient en application des instructions du ministère de tutelle concernant la prise en charge des personnes sans abri et leur transfert vers des centres d'hébergement, au titre des mesures de prévention décidées pa r les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie du Covid-19, a expliqué le responsable.

Le SAMU d'Ouargla reste mobilisé et prêt à renouveler l'opération ciblant cette catégorie sociale, a encore assuré son directeur.