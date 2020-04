La Chine se prépare à lancer un satellite de communication, Palapa-N1, pour l'Indonésie au Centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest).

Le satellite a été développé dans le cadre d'un contrat signé entre la China Great Wall Industry Corp. relevant de la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC) et la Palapa Satelit Nusantara Sejahtera d'Indonésie en mai 2017.

Palapa-N1 a été construit sur une plate-forme de satellite de communication amélioré Dongfanghong-4 par l'Académie chinoise de technologie spatiale (ACTS), et sera lancé par une fusée porteuse Longue Marche-3B développé par l'Académie chinoise des technologies des véhicules de lancement.

Le satellite fournira des services de communication et de radiodiffusion à l'Indonésie et à d'autres pays et régions participant à l'initiative «la Ceinture et la Route». L'équipe de développement s'efforce de mener à bien la mission malgré la pandémie de coronavirus. En outre, un certain nombre de projets spatiaux de la Chine connaissent une bonne évolution. Par exemple, une version d'essai du vaisseau spatial habité de nouvelle génération de la Chine a été testée au centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province de Hainan (sud de la Chine).

Le vaisseau spatial expérimental devrait être lancé sans équipage entre mi-avril et fin avril sur le vol inaugural de la fusée Longue Marche-5B.