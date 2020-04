De plus en plus de cantines scolaires introduisent des aliments bios dans leurs menus. Trois bonnes raisons de suivre le mouvement à la maison.

Le bio, ça nourrit

Les aliments issus de l'agriculture biologique sont en général plus riches en éléments nutritifs : plus de vitamine C et de vitamines du groupe B, plus d'acides aminés par exemple. Ce sont les légumes feuilles et les légumes racines qui en tirent le meilleur bénéfice. Les produits animaux (lait et viande) ne sont pas en reste car ils apportent plus d'acides gras poly-insaturés (les fameux Oméga-3 et 6). Pourquoi ? Tout simplement parce que l'alimentation des vaches laitières ou des vaches à viande "bio" est plus naturelle, essentiellement à base d'herbe. L'intérêt nutritionnel pour les enfants est donc indiscutable. Les rations peuvent même être moins généreuses car l'effet de satiété est plus rapide.

Le bio, ça a du goût

Préparer les repas des enfants à partir des aliments bio, c'est retrouver le goût et les saveurs "véritables". Quand les menus suivent les saisons, les enfants bénéficient d'aliments cultivés dans les meilleures conditions. Côté goût, rien de commun entre une fraise de mars qui mûrit en serre sur substrat nutritif et une fraise bio de mai qui mûrit, certes sous serre, mais les racines en pleine terre ! En plus, le bio c'est sans OGM. Aucun risque d'en retrouver dans les potages et les purées des enfants puisque les aliments transgéniques sont exclus du mode de production et que tous les maillons de la filière bio sont "certifiés".

Le bio, ça protège

Consommer des aliments bio, c'est protéger les enfants des résidus phytosanitaires : pesticides, insecticides, fongicides, antibiotiques, hormones... qui sont exclus des modes de production. Les épinards, les blettes, les salades sont donc de meilleure qualité. L'épluchage devient même facultatif et un simple lavage suffit. Drôlement appréciable quand on sait que les vitamines et autres micronutriments sont concentrés dans la peau des fruits et légumes ! Pas de risque, non plus, d'additifs de synthèse comme les colorants ou les arômes.