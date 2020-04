Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude concernant un risque de propagation du coronavirus (Covid-19) en Libye.

«Il y a maintenant huit cas confirmés (six à Misrata et deux à Tripoli) et un total de 112 cas suspects', a dit mardi un porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, Jens Laerke, lors d’un point de presse.

«Les affrontements en cours, mais aussi les mesures de restriction dues au Covid-19, entravent l'accès humanitaire et la libre circulation du personnel médical et humanitaire et affectent l'aide humanitaire à travers le pays», a-t-il ajouté.

Les contraintes pour les livraisons liées à la pandémie sont dues aux couvre-feux et aux restrictions de circulation imposées par les autorités en Libye, mais aussi aux mesures de précaution prises par les agences humanitaires pour éviter la transmission.

Par exemple, les agences ont déclaré ne pas être en mesure d'envoyer des camions pour fournir une assistance sur de longues distances en raison des couvre-feux. «Des négociations sont en cours avec les autorités compétentes pour accorder des dérogations aux mouvements et activités humanitaires afin que l'aide soit fournie pendant cette période critique. Cela comprend également les vols aériens humanitaires, sur lesquels les agences des Nations Unies et les ONG comptent pour déplacer le personnel humanitaire», a dit Jens Laerke.

De nombreux programmes, y compris ceux du Plan de réponse humanitaire 2020 pour la Libye, sont soit suspendus, retardés ou réduits, soit en cours d'adaptation pour inclure les activités liées au Covid-19 dans le Plan de réponse du secteur de la santé.

«La réponse humanitaire se poursuit avec la formation et le renforcement des capacités des spécialistes de la santé et l'envoi d'équipes d'intervention rapide pour la prévention et la réponse au Covid-19», a dit le porte-parole.

L'achat et la distribution de fournitures essentielles sont également en cours, notamment des gants et des blouses stériles, des masques chirurgicaux, et des gels désinfectants pour les mains. L'ONU et ses partenaires ont aussi distribué au public quelque 100.000 brochures d'information sur la prévention du Covid-19, a-t-on indiqué.

Les pertes causées par la fermeture des ports pétroliers estimées à 3,8 mds de dollars

Les pertes résultant de la fermeture des ports pétroliers en Libye et du ralentissement de la production, sont estimées à 3.8 milliards de dollars, a annoncé mercredi la société publique libyenne du pétrole (NOC). Selon la même source, la situation qui perdure depuis le 17 janvier dernier et a entraîné une érosion de la production de 1,2 million à moins de 100.000 barils par jour aujourd’hui.

«Cette somme aurait pu être dépensée en matériel médical pour aider à combattre la propagation du coronavirus en Libye», a, entre autres indiqué la NOC.

Elle a également rassuré les populations qu’elle fait tout son possible pour que le combustible soit disponible dans toutes les régions de la Libye sans exception, malgré les graves difficultés et la fermeture illégale de nombreuses installations de production et de distribution.