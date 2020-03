L'international algérien du Borussia Monchengladbach (D.1 allemande de football), Ramy Bensebaïni, s’est réjoui de sa progression en Bundesliga, ce qui va lui permettre de franchir un palier dans sa carrière.

«La Bundesliga reste un palier important et mon intégration au Borussia Monchengladbach m’a permis de progresser en tant que joueur, vu aussi le niveau des clubs allemands», a indiqué Bensebaïni dans un entretien au site officiel de la Bundesliga. Le latéral gauche algérien n’a pas d’ailleurs regretté sa venue en Allemagne et d'évoluer dans son championnat qu’il trouve «nettement supérieur» à la Ligue 1 française où il avait évolué trois saisons au Stade Rennais et une année à Montpellier.

«J’ai joué en Ligue 1 française que je connais très bien et elle est respectable, mais ma foi, la Bundesliga reste un cran au-dessus et une autre paire de manches», a expliqué le champion d’Afrique-2019 avec l'Algérie. Ramy Bensebaïni a évoqué également le parcours exceptionnel de son club en Bundesliga cette saison et les ambitions du Borussia Monchengladbach «L'équipe est 4e au classement à six points seule ment du Bayern que nous avions battu en championnat.

Je pense qu’on pourra finir la saison dans le top 5.

Le groupe est soudé avec des joueurs qui ne lâchent rien sur le terrain et un entraîneur qui sait comment communiquer. A mon avis, une place européenne sera amplement méritée pour nous». En dépit de sa formation comme défenseur central, Bensebaïni a avoué que sa préférence va au couloir gauche de l'arrière-garde. «Je me sens beaucoup plus à l’aise en tant que latéral gauche malgré le fait que mon poste de prédilection est celui de défenseur central.

Le côté gauche me permet de faire des montées, ce que j’adore, pour prêter main forte à mes coéquipiers en attaque», a conclu celui qui a été formé en Algérie, au Paradou AC.