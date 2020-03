L’international algérien Riyad Mahrez (Manchester City) occupe la 3e place au classement des joueurs les plus impliqués dans les buts de leurs équipes dans les cinq grands Championnats européens de football, selon le site de statistiques Optajean.

Ce classement concerne les joueurs des cinq plus grands Championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) impliqués sur le plus de buts après avoir porté le ballon à au moins cinq mètres de la cage. Mahrez, impliqué à neuf reprises dans des buts de son équipe, selon ce critère, partage sa 3e place avec Lionel Messi (Barcelone), Sadio Mane (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG).

La première place est occupée par Timo Werner (RB Leipzig), impliqué à 13 reprises, devant l'attaquant anglais du Borussia Dortmund, Sancho (10 fois).

Depuis le début de la saison, Mahrez a inscrit neuf buts et offert 14 passes décisives, toutes compétitions confondues.