«Le monde entier, dont l'Algérie, est en train de traverser une période difficile. Tous les secteurs sont paralysés, y compris les compétitions de football. En cas d'une éventuelle reprise, ce sera très difficile, c'est tout un quotidien qui a changé pour nous tous.

Sur le plan de la méthodologie d'entraînement, le joueur aura besoin d'au moins trois semaines de travail pour reprendre la compétition, c'est impossible de reprendre directement puisque le risque de blessure sera grand», a indiqué à l'APS Amrani.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la décision de suspendre toutes les manifestations sportives et de fermer toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'a u 5 avril.

«Je suis rentré au pays le 19 mars, et suite aux mesures prises par les autorités, je me trouve actuellement en confinement à l'hôtel Zianides de Tlemcen.

Il me reste quelques jours avant de sortir.

On ne peut rien faire devant cette situation, sauf implorer Dieu pour que les choses s'améliorent et la vie reprenne son cours normal», a-t-il ajouté.

«Quelque part, je regrette mon départ du CRB»

Interrogé sur son expérience avec le Difaâ Hassani El-Jadidi qu'il avait rejoint en décembre dernier pour un contrat de six mois renouvelable, Amrani a exprimé son mécontentement.

«Franchement, je ne suis pas satisfait du parcours réalisé jusque-là.

Le recrutement effectué durant l'intersaison n'a pas été à la hauteur. Le club joue souvent le milieu du tableau.

Nous sommes classés actuellement à la 8e place, à onze longueurs du leader WA Casablanca», a-t-il indiqué.

Avant d'enchaîner sur son avenir au vu de la situation actuelle «J'ai signé un contrat de six mois, avec possibilité de le prolonger pour deux saisons supplémentaires.

Je ne connais pas encore le sort qui sera réservé au championnat marocain, en cas d'annulation, mon contrat prendra fin automatiquement».

Evoquant son départ du CR Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1, Amrani est passé aux aveux, disant regretter «q uelque part» d'avoir quitté le club algérois où il a été remplacé par le Français Franck Dumas.

«Si c'était un autre technicien, il n'aurait jamais quitté le CRB, une équipe qui dispose de tous les moyens et qui, de surcroît, occupe la tête du classement.

Je regrette quelque part mon départ, mais c'était beaucoup plus une question de principe à mon âge, je refuse qu'on m'insulte, ou de voir des personnes m'interpeller à la fin du match.

J'ai laissé le Chabab en tête, il l'est toujours même après mon départ, ce qui me fait d'ailleurs énormément plaisir, je sens que le travail effectué n'est pas parti en fumée.

Je pense que le CRB est bien parti pour décrocher le titre cette saison», a-t-il conclu.