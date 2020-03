La pandémie du coronavirus (Covdi-19) avance à grande vitesse aux Etats-Unis où plus de 27 millions de personnes n'ont pas accès à une couverture médicale, faisant du pays le nouveau foyer de la pandémie après la Chine et l'Italie.

Quelque 2.489 personnes sont décédées des suites du Covid-19 aux Etats-Unis qui comptent plus de 140.000 cas atteints du virus, selon l'université Johns Hopkins, tandis que trois millions d'Américains ont perdu leur emploi en une semaine.

Des chiffres qui faisaient la Une du New York Times et de USA Today. Le pays dépasse ainsi la Chine et l'Italie en nombre de cas, même si le nombre de décès se limite pour le moment à quelque 2.489 victimes contre plus de 8.200 en Italie.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que "la modélisation suggère" que le pic du taux de mortalité COVID-19 aux Etats-Unis "est susceptible d'avoir lieu dans deux semaines", ajoutant qu'il espère que le pays sera sur le chemin de la reprise d'ici le 1er juin.

Anthony Fauci, l'un des principaux experts de la santé au service de l'équipe du groupe de travail, a averti plus tôt dans la journée que les Etats-Unis pourraient avoir 100.000 à 200.000 décès dus à la maladie contagieuse.

C'est à New York que la progression de la pandémie est la plus forte.

Le numéro d'urgence est saturé dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis avec ses plus de 805 millions d'habitants. D'après le maire, Bill de Blasio, la moitié de la population new-yorkaise devrait être contaminée par le Covid-19 dans les prochains mois.

Et si la peur des Américains face au Covid-19 progresse dans les sondages, c'est aussi parce que plus de 27 millions de personnes n'ont pas accès à une couverture médicale.Cela n'a pas empêché, pour le moment, le président Donald Trump de remettre en question des demandes en matériel de protection et d'équipement médical de certains Etats, comme celui de New York, qu'il juge exagérées.

Le New York Times et USA Today ont eu la même idée pour illustrer l'explosion historique du chômage aux Etats-Unis: +de 3,3 millions de demandeurs d'emploi en plus en une semaine.

L'autre chiffre en Une des journaux est économique.

Alors que Donald Trump espère "ouvrir" le pays et lever les restrictions, les Etats-Unis ont enregistré 3,3 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires en à peine une semaine. Dans le même temps, le fi let social est quasi inexistant et la protection des salariés très faible. Dans le secteur de la restauration, par exemple, les serveurs ne perçoivent souvent pas de salaire fixe mais se rémunérèrent seulement grâce aux pourboires des clients. Or, pas moins de 40 Etats sur 50 ont ordonné la fermeture et des restrictions sur l'activité aux restaurants. La Fédération des restaurateurs américains estime ainsi que si ces fermetures venaient à durer trois mois, jusqu'à sept millions de personnes "au minimum" perdront leur emploi. Face à cette crise, un plan d'aide économique massif de 2.000 milliards de dollars vient d'être voté par la Chambre des représentants. Vendredi, le Trésor américain a assuré que les citoyens toucheront des aides sous trois semaines au plus tard. Le plan prévoit un chèque de 1.200 dollars en faveur des personnes aux plus faibles revenus.

Retombées économiques du Covid-19

Comme retombées économiques du Covid-19, les économies du groupe des vingt pays les plus industrialisés (G20) devraient être dans l'ensemble en récession cette année en raison de la pandémie liée au coronavirus, a indiqué l'agence de notation financière Moody's.

Ces pays devraient subir une contraction de 0, 5% de leur Produit intérieur brut, dont -1,4 % pour la France.

Aux Etats-Unis, elle se ra de -2% et dans la zone euro de -2,2%.

La Chine devrait croître de 3,3%, un rythme très faible pour ce pays.

En outre, quelque 71% des habitants des pays membres du G7 ont déjà été touchés financièrement par la crise du coronavirus ou s'attendent à l'être, selon une étude du cabinet Kantar.

Réalisée en ligne du 19 au 21 mars auprès de 1.000 personnes dans chaque pays (Canada, France, Allemagne, Japon, Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis), l'étude fait également apparaitre que 82% des habitants sont préoccupés par la santé de leurs proches avant la leur (73%) .

Et 86% sont préoccupés pour la santé de leur pays en général.

Sur l'impact financier, les plus touchés sont en Italie (82%), pays européen le plus dévasté par l'épidémie, et où les mesures de confinement ont commencé à être mises en place dès le 23 février dans le nord du pays.

Ceux qui se disent le moins impactés sont en Allemagne (58%).

Le Bundestag (Parlement) a adopté des mesures globales d'un montant proche de 1.100 milliards d'euros destinés à permettre à la première économie européenne de faire face aux conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus.

Les députés, dispersés aux quatre coins de l'hémicycle, ont approuvé de nouveaux emprunts à hauteur de 156 milliards d'euros pour soutenir entreprises, salariés et système de santé, ainsi que des centaines de milliards de garanties pour les prêts bancaires aux entreprises.

Le coronavirus à l'origine de la pandémie nommée Covid-19 et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète, affectant plus de 720.000 personnes et faisant près de 34.000 morts à travers 200 pays et territoires, selon les données compilées lundi par des agences de presse.

Avec 141.136 cas confirmés, dont 2.471 décès, les Etats-Unis sont le premier pays touché en nombre de cas.