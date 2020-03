Plusieurs événements nationaux et internationaux sont en effet inscrits au programme de la FAK pour les semaines et mois à venir.

Etant donné que la pandémie du nouveau coronavirus risque de compromettre bon nombre d'entre eux, l'instance a décidé de "sauver" les compétitions qui peuvent l'être.

Ainsi, et partant du principe que le Kata n'exige pas la présence d'un adversaire direct, car s'agissant d'une sorte d'exhibition, la FAK a considéré qu'elle pouvait organiser ce Championnat national à distance.

Pour l'heure, la date officielle n'a pas encore été arrêtée, la FAK attendant de confirmer d'abord si le confinement prendra fin, comme annoncé par les pouvoirs publics, le 4 avril prochain, ou s'il sera prolongé au-delà.

L'instance s'est donc contentée d'annoncer aux athlètes que ce Championnat d'Algérie Kata aura bien lieu, d'une manière ou d'u ne autre, les encourageant au passage à bien garder la forme.

S'agissant d'une première, la FAK a admis être confrontée à certaines difficultés sur le plan organisationnel, mais s'est engagée à tout mettre en oeuvre pour la réussite de l'événement. Même confinés chez eux, les karatékas pourront faire leur exhibition, que des juges-arbitres suivront en direct, avant de leur attribuer une note. Selon la FAK, et toujours dans le cas où la pandémie du nouveau coronavirus viendrait à perdurer, les karatékas algériens disputeraient le prochain tournoi international (Kata) de la même manière, c'est-à-dire en mode visio-conférence.