En cas de brûlure, l’eau froide, c’est toujours bon ?

Oui, l’eau froide est la meilleure façon de refroidir la brûlure, qu’elle soit d’origine thermique (flamme, fer à repasser, plaque de four, radiateur), chimique (acide, gaz lacrymogène, ciment) ou électrique. Mettre la main sous l’eau froide pendant 10 minutes permet de stopper la propagation de la chaleur, donc de limiter la profondeur de la plaie. Cependant, si celle-ci laisse place à un décollement de la peau, une ampoule ou si la peau reste calcinée et insensible, il est indispensable de consulter immédiatement un médecin, car la brûlure est sûrement étendue au deuxième ou troisième degré, et nécessite alors une prise en charge spécifique.

En cas de plaie minime, faut-il quand même consulter ?

Qu’une plaie soit minime (coupure de couteau, de verre, de boîte de conserve), sévère (lésion ou écrasement dus à un outil mécanisé) ou par injection (peinture, huile, vaccin animal ou gaz injecté à très forte pression), elle peut être responsable à long terme d’un handicap sévère. Mieux vaut donc ne pas prendre de risque et consulter rapidement un médecin. Auparavant, on désinfecte soigneusement la plaie avec un antiseptique doux, qui ne pique pas. Puis, on fait un pansement très légèrement serré avec une bande et on surélève le membre pour limiter le saignement. S’il s’agit d’une plaie sévère ou par injection, il est préférable de contacter un service d’urgences main pour une prise en charge rapide.

Je me suis fait mordre,je désinfecte, ça suffit?

Non, car une morsure n’est pas une plaie anodine. Même minime, elle a souvent tendance à s’infecter (une infection peut se développer en quelques heures). On doit donc obligatoirement, et en urgence, la montrer à un médecin qui explorera soigneusement la plaie. Il évaluera aussi les risques de contamination (tétanos, hépatite C). L’occasion de vérifier que votre vaccination antitétanique est à jour. Sur le moment, lavez abondamment la blessure à l’eau et au savon pour enlever les souillures et les microbes contenus dans la salive de l’animal. Appliquez ensuite un antiseptique au pH neutre, de type Betadine® ou Septivon®, et protégez la blessure par un pansement.

Je me suis piqué, c’est grave ?

Clou, épine, couteau, barbelé… de nombreuses piqûres passent inaperçues ou nous semblent banales. Pourtant, si elles sont mal soignées, elles peuvent entraîner des infections de la main (panaris, phlegmon, arthrite septique) ou des inflammations chroniques sévères. Attention donc à ne pas les négliger ! Ayez le réflexe de désinfecter immédiatement votre main avec un antiseptique, puis de la laver régulièrement à l’eau et au savon. Si dans les heures ou les jours qui suivent, une rougeur apparaît, accompagnée d’une douleur locale et d’une chaleur, rendez-vous vite chez un médecin. Vérifiez par ailleurs que votre vaccination antitétanique est à jour.

Fracture, entorse, luxation : immobilisation obligatoire ?

Pour se remettre correctement, une fracture doit effectivement être immobilisée pendant trois ou quatre semaines, selon sa gravité. Les entorses et luxations donnent parfois lieu à une immobilisation de quelques jours, mais pas plus. Au-delà, la main risque de conserver une raideur articulaire. Suite à un gros choc, si votre doigt ou votre poignet se met à gonfler, le mieux est de l’immobiliser par un bandage. Au besoin, fixez votre doigt contre son voisin, qui fera office d’attelle. Et consultez sans attendre un médecin pour effectuer une radio. Celle-ci déterminera si la fracture ou entorse doit être rapidement opérée. Ces pathologies peuvent en effet déboucher sur des douleurs ou des troubles de la consolidation si elles ne sont pas bien soignées.

En cas d’arrachement de doigts, quels sont les gestes à éviter?

Une alliance qui s’accroche au grillage, une main entraînée dans une machine, il suffit de peu de chose pour que les doigts soient sévèrement blessés, voire arrachés. Ce traumatisme de la main est le plus grave car, même replanté, le doigt garde de lourdes séquelles. Il faut savoir qu’un doigt amputé peut se nécroser en quelques heures, et une réimplantation ne peut être envisagée que dans la limite de ces quelques heures (6 au maximum). Premier réflexe : ne pas essayer de retirer l’alliance si celle-ci est restée sur le doigt, vous risqueriez d’aggraver la lésion. Si le doigt a été totalement arraché, rassemblez les fragments amputés dans une compresse ou un linge propre, puis dans un sac plastique étanche.

Placez celui-ci sur un sac contenant de la glace mais, surtout, ne mettez pas le membre arraché en contact direct avec celle-ci : cela pourrait créer une gelure (passage du chaud au froid) qui rendrait impossible toute réimplantation. Faites un pansement légèrement compressif avec une bande et surélevez la main pour limiter le saignement. Contactez rapidement un service d’urgences main pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.