Entre les coups de soleil et les objets trop chauds que l’on touche, les petits accidents sont fréquents. Pour calmer la douleur et bien cicatriser, des solutions naturelles existent

Petites brûlures : les bons remèdes

Les petites brûlures ne posent pas de problème particulier. Vous pouvez donc vous en occuper vous-même. Attention simplement aux fausses bonnes idées !

- N’appliquez jamais de glaçon, cela risque d’aggraver la situation.

N’utilisez pas d’antiseptiques ¬colorés (type éosine…). Ils fausseraient l’évaluation par un médecin, si son avis s’avérait nécessaire.

- Et faire appel à un « coupeur de feu » ? Pas si loufoque, ces personnes offrent leur service pour calmer les petites brûlures et interviennent dans certains services d’urgence, auprès des pompiers, des services de brûlés, de radiothérapie…

Remèdes maison :3 gestes d'urgence

1. Refroidir pendant 15 minutes. Le plus efficace est de faire couler de l’eau tiède (15 °C). Le temps peut sembler long, mais cela permet d’atténuer la douleur et de refroidir les tissus en profondeur qui risqueraient de continuer de chauffer. Poursuivre tant que la douleur est présente. Arrêter lorsque la sensation de froid se fait sentir, surtout chez un enfant.

2. Désinfecter avec de la chlorhexidine diluée (Bioseptyl®, Septeal®, Cytéal®), mais pas d’alcool ! Puis sécher en tamponnant.

3. Protéger en appliquant une crème cicatrisante, type Flammazine® pour son action antibactérienne, ou Cicatryl® pour son effet cicatrisant et antiseptique ou la célèbre Biafine®, protecteur cutané. Renouvelez l’application

Une ou deux fois par jour. Si besoin, recouvrir d’un pansement stérile qui ne collera pas à la peau comme du tulle gras. Et si la douleur persiste, prendre du paracétamol ou de l’ibuprofène.

L'homéopathie calme la douleur

Pour apaiser la réaction inflammatoire induite par la chaleur, prendre :

- Apis mellifica 9 ou 15 CH, 5 granules toutes les 10 à 15 minutes, juqu’à ce que la sensation de brûlure s’apaise.

- Belladonna 9 CH, une dose toutes les heures. Au fur et à mesure que la douleur s’atténue, espacer les prises, sans dépasser 24 heures.

- Terminer le traitement avec Apis mellifica 9 CH et Belladonna 4 CH, 5 granules matin, midi et soir.