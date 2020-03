Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a lancé un appel, lundi à partir de Tipasa, en vue de recourir aux jeunes bénévoles, en coordination avec les communes et chefs des daïras, pour la distribution des produits alimentaires en toute transparence et rationalisme, au profit des familles qui en ont vraiment besoin, en cette période de confinement préventif contre le nouveau coronavirus.

"Il faut recourir à l’aide des présidents des quartiers et des jeunes bénévoles pour acheminer les produits alimentaires aux familles nécessiteuses dans les villages et cités, dont particulièrement celles qui n’ont pas les moyens d’arriver à ces produits", a affirmé le Premier ministre.

Il a, également, souligné l'impératif de l’élaboration de "listes transparentes et véridiques, avec leur aide, dans le cadre de la démocratie participative, impliquant directement le citoyen", a- t-il ajouté.

"C’est là une opportunité pour appliquer la démocratie participative sur le terrain et nous habituer à impliquer les citoyens, pour consacrer la conf iance entre eux et l’administration locale, dans l’intérêt de la famille algérienne et des citoyens", a, encore, soutenu M.Djerad.

Sur un autre plan, le Premier ministre a rassuré quant à l’absence de problèmes en matière d’approvisionnement de et vers les marchés de Blida et ceux des autres wilayas.

"Certains citoyens disent, sur les réseaux sociaux, que le lait, la semoule ou les légumes n’arrivent pas jusqu’à eux, c’est une réaction normale qu’il est nécessaire de prendre en considération", a-t-il estimé.

Après avoir souligné l’impératif de garantir les conditions d’hygiène des produits alimentaires, notamment les viandes blanches et rouges, il a recommandé au directeur des services agricoles de wilaya, la "nécessité, pour les services concernés, d’assurer un contrôle permanent en la matière".

Accompagné du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud et de celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid , le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a entamé sa visite de travail et d’inspection à partir du CHU Franz Fanon de Blida, où il s’est enquis des conditions de prise en charge des malades infectés par le nouveau coronavirus.

La wilaya de Blida enregistre le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété un confinement total, d’une durée de dix jours, pour la wilaya, pour mettre un frein à la propagation du virus.