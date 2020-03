Si la peau de votre enfant est simplement rouge, passez la sous un filet continue d’eau froide pendant au moins dix minutes. Appliquez ensuite une crème hydratante ou un gel à base d’aloe vera qui calme la douleur et limite l’inflammation. Et surveillez l’éventuelle apparition de cloques dans les 24 à 48 h qui suivent. Surtout, n’appliquez jamais d’huile ou de corps gras sur la brûlure, cela asphyxie la peau. De même, le tulle gras ne doit être utilisé que par le médecin. Si la brûlure est plus étendue que la paume de la main, qu’elle a atteint le visage ou qu’elle est proche d’un orifice naturel, appelez immédiatement le Samu ou les pompiers.

Il s'est brûlé avec un appareil électrique

En cas de contact accidentel avec un gaufrier, un fer à repasser ou des plaques électriques, commencez toujours par débrancher l'appareil ou couper le courant directement au compteur.

Donnez ensuite les premiers soins en fonction de la gravité de la brûlure. Si la main de l'enfant reste «collée» ou en contact avec une prise de courant, une rallonge restée branchée... écartez-le à l'aide d'un matériau peu conducteur, comme un manche de balai en bois. Puis allongez-le et appelez les secours.

Il s'est brûlé avec le feu

Etouffez les flammes en enveloppant votre enfant dans une couverture. S'il est touché par de l'huile enflammée, utilisez une serviette après l'avoir humidifiée. Ne cherchez pas à enlever les vêtements collant à la peau et appelez les urgences pour les premiers soins.