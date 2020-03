Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé lundi à Alger la commission ministérielle du Fond de la Zakat à examiner les cadres légaux pour soutenir les efforts de l'Etat et accompagner les citoyens dans le souci de réduire l'impact économique et social résultant de la propagation du nouveau Coronavirus.

Dans une déclaration à l'issue d'une rencontre avec les membres de la Commission ministérielle du Fond de la Zakat, M.Belmahdi a mis l'accent sur l'impératif d'examiner "les cadres religieux devant contribuer au renforcement des efforts de l'Etat pour réduire l'impact de cette conjoncture économique et sociale difficile".

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application de l'instruction du Premier ministre pour mettre en place un système d'urgence particulier et encadrer les communes et les cités à travers la création de commissions de proximité en vue de l'accompagnement des citoyens dans l'effort de réduire les retombées du confinement", a poursuivi le ministre.

"Les conseils de Souboul el-Khayrat ont poursuivi, depuis le début de la pandémie, leur ac tion au niveau des mosquées à travers le pays en offrant de différentes aides aux nécessiteux", a avancé M.Belmehdi, soulignant que cette opération devra se poursuivre jusqu'au mois de Ramadhan dans l'objectif de réduire les incidences négatives du nouveau Coronavirus".

Par ailleurs, le ministre a mis en avant l'importance des valeurs de solidarité et d'entraide notamment en cette situation critique, appelant les imams à "mettre en exergue les valeurs suprêmes de l'Islam et oeuvrer à diffuser l'esprit de solidarité entre citoyens".

A cette occasion, M.Belmehdi a insisté sur l'impératif pour les citoyens de "respecter les mesures de prévention pour préserver la sécurité de tous".