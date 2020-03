Dix-huit pompiers et un garde forestier ont perdu la vie en combattant un gigantesque incendie de forêt dans le sud-ouest de la Chine, ont annoncé mardi les autorités.

Le feu s'est déclenché lundi dans la province montagneuse du Sichuan, "menaçant directement la sécurité de la ville de Xichang" située à quelque 2.200 kilomètres de Pékin, a précisé la mairie sur les réseaux sociaux.

Des images diffusées par la télévision nationale montraient d'énormes panaches de fumée montant des montagnes qui entourent la ville d'un demi-million d'habitants, et donnant au ciel une couleur orangée. Les circonstances exactes des morts n'ont pas été précisées. La ville a précisé que près de 900 pompiers avaient participé à la lutte contre l'incendie, tandis que 1.200 personnes avaient été évacuées.

Quatre hélicoptères et plus de 140 véhicules de pompiers ont également été mobilisés.

Le combat contre le feu se poursuivait mardi matin.

Plusieurs autres incendies se sont déclenchés ces derniers jours dans le sud du Sichuan ainsi que dans la province voisine du Yunnan, selon l'agence Chine nouvelle.

Il y a un an, en avril 2019, 27 soldats du feu avaient trouvé la mort dans un incendie de forêt dans la même région, lorsqu'un soudain changement de direction du vent avait créé une boule de feu qui s'était abattue sur les pompiers.