Les villes au niveau de la préfecture réaliseront une connexion continue 5G en extérieur dans l'année, avec une couverture dans les zones clés des districts et bourgs, ainsi qu'en intérieur des sites majeurs, a indiqué le MITI, cité par l'agence Chine Nouvelle. Quelque 164.000 stations de base 5G avaient été mises en place dans le pays fin février, selon les données du MITI. Les entreprises de télécommunications seront incitées à promouvoir la consommation de terminaux 5G et à accélérer la migration des utilisateurs vers la 5G par le biais de mises à niveau de l'offre et de l'achat avec crédit.