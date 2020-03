Les parties prenantes de l'organisation de l'Exposition universelle 2020 prévue en octobre à Dubaï doivent se réunir lundi pour envisager son report éventuel en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué un porte-parole de l'événement.

La cité-Etat de Dubaï, qui fait partie de la fédération des Emirats arabes unis, tablait sur cette exposition de six mois pour attirer 25 millions de visiteurs et stimuler son économie.

L'émirat ne possède que peu de richesses pétrolières, contrairement à son grand voisin Abou Dhabi, chef de file des Emirats, et ses secteurs vitaux que sont l'immobilier, le tourisme et le commerce connaissent une certaine stagnation ces dernières années.

Un report de l'Exposition ajouterait aux difficultés de ces secteurs. «Nous revoyons régulièrement les plans et les préparatifs en fonction des orientations des Emirats arabes unis et des acteurs internationaux», a déclaré le porte-parole de l'Expo 2020. Bloomberg News, citant des sources anonymes, a indiqué que les organisateurs envisagent un report pouvant aller jusqu'à un an.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont d éjà décidé de reporter ces jeux d'été à l'année prochaine. Les Emirats arabes unis ont annoncé 570 cas de coronavirus et trois décès. Ils ont mis en place des mesures de confinement pour freiner la propagation du virus, notamment de fortes restrictions nocturnes sur les déplacements.