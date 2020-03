La ministre de la Culture, Malika Bendouda a présidé lundi à l’hôtel Mazafran (Alger), une opération de distribution de 10.000 livres offerts par le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), au profit des résidents des hôtels réservés à la mise en quarantaine.

Estimant que «la lecture est le meilleur compagnon dans de pareille situation», la ministre a formé le vœux, dans une allocution destinée aux pensionnaires de ces établissements, de les voir «quitter ces hôtels en bonne santé et revenir à la vie normale, une fois cette crise dépassée». Elle a rappelé, par là même, qu'un bon nombre de malades à coronavirus ont quitté les hôpitaux guéris. Affirmant, par ailleurs, que «tous les responsables et les membres du gouvernement travaillent sans relâche pour faire face à cette épreuve», Mme Bendouda a salué les travailleurs des hôtels accueillant les personnes placés en quarantaine et toutes les parties en relation avec cet isolement pour leurs efforts, leur engagement et leurs positions honorables. Elle a appelé tout un chacun à «la solidarité pour sortir vainqueur de ce test»

Collectés par le SNEL, ce quota de livres devrait être distribué sur les hôtels réservés aux personnes concernées par la mise en quarantaine tout au long de leurs séjours à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et Oran. Pour rappel, quelque 4448 personnes sont mises en quarantaine dans 19 hôtels et complexes touristiques à travers le territoire national accompagnées par des médecins, des agents de sécurité et les travailleurs de ces hôtels. Les éditeurs membres du SNEL ont pu collecter 10.000 livres, trois jours après le lancement de l’opération.