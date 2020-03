Dix (10) commerces, six cafés n'ayant pas respecté la mesure de fermeture provisoire et quatre épiciers pratiquant des prix spéculatifs, ont été fermés dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris dimanche du chargé de la communication à la Sureté de wilaya.

Les six cafés, frappés par cette sanction de fermeture, avaient continué d'exercer leurs activités au niveau des localités de Bouhadjar, Bouteldja et Tarf, faisant fi des mesures décidées par les hautes autorités de l'Etat pour contrer la propagation du coronavirus, a ajouté le commissaire principal Mohamed -Karim Labidi. Lors des opérations de contrôle inopinées ciblant les cafés, des équipements utilisés par les contrevenants ont été saisis par les services de police, a-t-on indiqué.

Concernant les 4 épiceries à Bouteldja, Chebaita Mokhtar et Besbes, où étaient proposés des produits alimentaires de large consommation, principalement la semoule et la farine à des prix spéculatifs, elles ont été fermées, a-t-on noté.

Des dossiers judiciaires ont été établis à l'encontre des contrevenants qui seront traduits en justice.