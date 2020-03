Le marché de la wilaya de Jijel a été approvisionné en 400 quintaux de pomme de terre produite dans les wilaya d'Ain Defla et Bouira, afin de lutter contre les pratiques spéculatives, a-t-on appris dimanche auprès de la Chambre locale d'agriculture.

Dans le cadre des efforts pour assurer la disponibilité des produits de large consommation, la direction des Services agricoles, la Chambre agricole, la direction du Commerce de la wilaya de Jijel ainsi que le bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) en coordination avec deux agriculteurs de Bouira et Ain Defla, ont lancé une opération d'approvisionnement du marché local en 400 qx de pomme de terre, selon la même source.

L'initiative traduit la volonté de rapprocher le producteur du consommateur, de réguler les prix de ce tubercule et lutter contre toute tentative de spéculation en cette conjoncture marquée par la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-on noté, précisant que ce produit est vendu 32 dinars le kilo aux commerçants de gros et devrait être proposé au consommateur à un prix n'excédant pas les 40 DA.

A cet effet, deux points de vente ont été retenus pour les commerçants de gros à savoir le siège de l'Office algérien interprofessionnel des céréales de Kaous et le marché local d'El Taher. Le directeur local du Commerce, Azouz Ben Zedira, avait précédemment annoncé que plusieurs opérations seront menées au cours de cette période de confinement sanitaire en vue d'assurer la disponibilité des produits alimentaires sur le marché et à des prix abordables. Aussi, plusieurs points de ventes de légumineuses au prix de gros ont été ouverts dans plusieurs communes de la wilaya en coordination avec l'Office national des céréales.

Les marchés journaliers des fruits et légumes de la wilaya n'ont enregistré aucune pénurie à l'exception de la hausse des prix de certains produits tels que la carotte, l'orange ou encore la courgette.