En effet, les citoyens de la wilaya ont rejoint leurs domiciles bien avant l’heure "H" (19H00), fixée pour le début de mise en œuvre de cette mesure.

De nombreux parmi eux, ont "salué" dans des entretiens téléphoniques avec l’APS, cette décision du Gouvernement, qui selon leurs dires, "soutient le secteur de la santé dans sa lutte contre le Covid-19".

Cette application de la mesure de confinement partiel a été confirmée par le chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya de Boumerdes, qui a assuré, dans une déclaration à l’APS, que les patrouilles de la police ont relevé une "large adhésion des citoyens au mot d’ordre de confinement chez so i".

Les "rues et quartiers de la willaya étaient totalement déserts dans la nuit d’hier", s’est-il félicité.

Cette décision de confinement partiel a été, également, saluée par les réseaux sociaux dédiés à la wilaya, qui ont été unanimes à soutenir cette mesure préventive visant à mettre un frein à la propagation de cette pandémie mondiale, ont-ils exprimé dans leurs différents post. Pour leurs part, les autorités de la wilaya ont tenu a rassurer les citoyens, en accompagnant cette décision de confinement par une série de mesures, prises depuis hier samedi, dans le but de garantir la continuité d’approvisionnement en produits alimentaires de base, produits pharmaceutiques et autres autorisations nécessitées pour certains déplacements, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessités pour ce faire, assure t-on au niveau du cabinet du wali.

Les corps sécuritaires de la wilaya, en charge du suivi de l’application de cette mesure, ont relevé d’un cran leur degré d’alerte.

Ils ont, à ce titre, intensifié leur sorties sur le terrain, en usant de hauts parleurs pour appeler les citoyens à "rester chez eux" et au "respect des gestes barrières".

Selon le chef de la sûreté de wilaya, le contrôleur de police Ali Bedoui, plus de 3000 policiers ont été mobilisés pour l’accompa gnement des citoyens dans l’application de ce confinement partiel.

Il a signalé, en outre, un renforcement des patrouillés pédestres et motorisées, avec l’installation de barrages aux entrées et sorties de toutes les villes, parallèlement au redéploiement des forces sécuritaires suivant la concentration démographique de chaque daïra.