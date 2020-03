«Cette réunion mensuelle statutaire prévue à 11h00 sera placée sous le signe de la solidarité avec le peuple algérien dans son épreuve face à la pandémie du coronavirus (COVID-19) et devra examiner le meilleur moyen d’apporter une aide et une contribution à mettre à la disposition des pouvoirs publics en ces temps d'entraide», a écrit la FAF sur son site. Il est à rappeler que cette réunion du BF était programmée pour le 23 mars mais avait été reportée en raison de la situation sanitaire au pays, où toutes les activités sportives et culturelles, entre autres, sont suspendues.