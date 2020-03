L'établissement public hospitalier (EPH) "Seroub El-Khouthir" de la commune d'El Eulma (15 km à l'Est de Sétif) a été renforce en équipements médicaux destinés à prendre en charge les patients atteints du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de cette structure de santé.

Il s'agit de la réception six (6) respirateurs artificiels, quatre (4) mobiles et deux (2) fixes, ainsi que sept (7) appareils numériques de surveillance, mis en exploitation "récemment'' , a indiqué à l'APS le président du conseil médical de l'EPH d'El Eulma, Toufik Nekâa. Des mécènes de la région ont fait don de ce lot ''important'' d'équipements médicaux en vue d'assurer une meilleure prise en charge des patients contaminés au Covid-19, hospitalisés dans l'EPH, a précisé le responsable. Aussi, le service de réanimation de l'infrastructure de santé a été doté de dix (10) lits équipés pour garantir une prise en charge adéquate des cas présentant des complications, a ajouté la même source. L'opération intervient dans le cadre de nombreuses actions de solidarité, notamment de don d'appareils et d'équipements médicau x, qui se multiplient dans les différentes régions de la wilaya pour contribuer à faire face à la propagation du Covid-19, a-t-on noté. Un appel a été lancé par l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Eulma aux commerçants, chefs d'entreprises et industriels de la région via les réseaux sociaux pour faire don de ces moyens médicaux nécessaires, en particulier les appareils de respiration artificielle, a fait savoir le président de cette APC, Tarek Hachani.

En sus de la réception des équipements médicaux, des bienfaiteurs ont fait don d'un nombre important de bavettes et de gants médicaux-chirurgicaux ainsi que des flacons de désinfectants, distribués aux établissements de santé de cette collectivité locale, selon le même

responsable.