La production de l’huile d’olive enregistrée à l’issue de la campagne oléicole 2019-2020 à Bouira, est de l’ordre de 8,1 millions de litres, en baisse par rapport à la saison précédente, selon les statistiques fournies dimanche par la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

"La production exacte de l’huile d’olive pour la saison oléicole 2019-2020 dans notre wilaya est de l’ordre de 8.156.497 millions de litres avec un rendement de 17,85 litres au quintal", a tenu à préciser à l’APS la chargée de la communication de la DSA, Mme Salima Kerkoud.

Selon le constat fait par la même responsable, cette année la production oléicole a connu une baisse par rapport à la saison précédente (2018-2019), qui a enregistré une production de plus de 9 millions de litres.

"Cette baisse est due essentiellement au phénomène de l’alternance qui caractérise l’olivier, ainsi qu’aux incendies, qui ont ravagé une partie de la surface oléicole", a expliqué Mme Kerkoud.

La superficie oléicole récoltée est estimée à 27.268 hectares.

La campagne 2019-2020 a enregistré en outre une production de 4.298 quintaux d’olives de tables, ainsi que de 457.004 qx d’olives à l’huile, avec un rendement de 16,92 quintaux à l’hectare, d’après les détails donnés par la même responsable.

"Un grand nombre d’incendies ont été enregistré durant le mois de juillet 2019, un phénomène qui a décimé 392 hectares de la superficie oléicole", a déploré Mme Kerkoud.

Pour les prix de l’huile d’olive, ils varient entre 550 et 600 dinars pour le litre, et ce selon la qualité et la quantité du produit désiré.

Dans les régions de l’est de la wilaya, connue pour son abondance oléicole, la majorité des oléiculteurs proposent leur huile à des prix ne dépassant pas les 550 dinars.

"Cette année, nous avons suffisamment de l’huile, la production est importante, c’est pour cela que les prix sont plutôt abordables.

La plupart le vendent à 550 dinars le litre", a avoué Yahia, un propriétaire d’oliveraies dans la commune d’El Adjiba (Est de Bouira).