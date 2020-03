Sept personnes ont péri suite à un glissement de terrain qui s'est produit près d'une entreprise de béton dans la province chinoise du Guizhou (sud-ouest), ont déclaré lundi les autorités locales.

Le glissement de terrain a enseveli douze personnes vendredi soir à la Guizhou Commercial Concrete Co., Ltd dans la ville de Guiyang, capitale provinciale. Les sauveteurs ont découvert la dernière personne disparue à 15h12 lundi. Cinq de ces douze personnes ont été blessées et envoyées à l'hôpital.

Une enquête sur la cause de l'accident est en cours.