Des scientifiques ont constaté la découverte d'un mammifère vivant à la plus haute altitude au monde, une souris de l'espèce Phyllotis xanthopygus, surnommée en anglais "souris à oreilles jaunes ", qu'ils avaient aperçue en train de gambader sur la partie supérieure du Llullaillaco, le plus haut volcan historiquement actif au monde, à cheval entre l'Argentine et le Chili.

C'est incroyable de trouver de la vie à une telle altitude, 6 200 m, sur des terres dépourvues de végétation et, à première vue, de nourriture. Ici, au bord du désert d'Atacama, la pluie se fait rare et les températures plongent parfois sous la barre des -60 C, rapporte le site Web de la chaine de télévision Américaine National geographic. "On ne peut que difficilement surestimer l'hostilité d'un tel environnement", déclare Jay Storz, biologiste au sein de l'université du Nebraska à Lincoln et explorateur National Geographic.

Présentée dans une prépublication consultable sur le site bioRxiv, l'étude marque le point de départ d'une quête scientifique visant à comprendre la façon dont ces animaux s'adaptent et surviven t dans des conditions aussi éprouvantes.

Les résultats pourraient nous en apprendre plus sur les moyens mis en œuvre par d'autres créatures pour s'adapter aux conditions extrêmes et pourraient même avoir des applications médicales pour les humains qui font face à de faibles niveaux d'oxygène suite à une maladie, un effort physique ou le mal d'altitude. "Personne ne s'attendait à voir des souris vivre aussi haut" rapporte Storz. " Et il s'avère qu'elles atteignent le plus haut point possible", selon les chercheurs.

La souris à oreilles jaunes (Phyllotis xanthopygus) est une espèce connue qui vit dans les contreforts et les montagnes des Andes mais peut également être aperçue aussi bas que le niveau de la mer.

Cela signifie que l'aire de répartition de la souris couvre un dénivelé supérieur à 6 700 m.

" C'est une amplitude hors du commun" , a dit Scott Steppan, professeur de biologie à l'université d'Etat de Floride.

" Aucune autre espèce ne fait cela", a-t-il ajouté.