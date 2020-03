Un concours d'improvisation théâtrale est proposé aux jeunes talents par l'association culturelle oranaise "El-Amel" qui invite les candidats à postuler via Internet en raison des mesures de confinement sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus "Covid-19", a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

"Débusquer et former les jeunes talents" constitue l'objectif essentiel de cette initiative, a déclaré à l'APS Mohamed Mihoubi, le président de l'association indiquée qui a décidé de maintenir autant que possible ses activités en s'appuyant sur les réseaux sociaux, compte tenu de la distanciation imposée par la conjoncture sanitaire.

C'est aussi une bonne façon de "tromper l'ennui" en cette période, a-t-il fait valoir, exhortant les concurrents à filmer leurs improvisations d'une durée maximale d'une minute et 30 secondes (1 mn 30 s) à l'aide de leurs smartphones et à les transmettre via la messagerie Facebook. Les participants disposent d'un délai allant du 31 mars au 4 avril pour transmettre leurs vidéos, a-t-il précisé en proposant une variété de sujets tels "l'espoir", "le bonheur ", "la vie", "la solidarité" et autres thèmes à même de valoriser la sensibilisation à l'importance des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. Les lauréats de cette épreuve artistique bénéficieront d'un accompagnement technique pour le montage de leur premier spectacle sur scène, et ce, à l'issue de la période confinement, a fait savoir Mihoubi. L'association "El-Amel" dispose, pour rappel, d'une école de formation aux techniques théâtrales qui accueille chaque année plusieurs promotions de jeunes talents pour des stages dédiés, entre autres, à l'improvisation, à la gestuelle et à l'élocution.