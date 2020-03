L'initiative se veut "une alternative pour occuper utilement les internautes et mettre à leur disposition une page consacrée exclusivement aux batailles de cette région de l’extrême nord-est du pays et à ses nombreux héros, notamment ceux restés jusque-là méconnus", a précisé M. Aoufi.

Il a ajouté que le programme de divertissement en ligne constitue un hommage à ceux qui ont sacrifié leurs vies pour le recouvrement de l’indépendance et un moment de lecture en ligne pour les citoyens confinés. Contraints au confinement pour éviter la contamination au Covid 19, les citoyens de cette wilaya frontalière découvriront davantage l’histoire de leur région et les hauts faits qui s’y sont déroulés durant la longue nuit coloniale, a-t-il expliqué. Jeunes et adultes sont, ainsi, invités à "feuilleter" des hist oires relatant les batailles qui se sont déroulées dans la région dont celle du Djorf Lahmar à Bouhadjar, les témoignages de ceux qui ont vécu ces moments ou encore des portraits de moudjahidine de la base de l’Est, Khadraoui Mohamed dit Ali Blendi, Boukachabia Amar et Mansouri Hocine notamment. "Le programme proposé par le musée du moudjahid a été mis à profit pour véhiculer le message d’espoir aux ainés et pour les plus jeunes, tous confinés, dans un contexte de pandémie, afin qu’ils patientent chez eux, et profitent de cette opportunité pour diversifier leurs programmes de divertissement", a-t-il soutenu.

Rédigées avec un style simple, clair et captivant, ces histoires constituent une des opportunités virtuelles tendant à atténuer, un tant soit peu, les contraintes liées à ce confinement, ont assuré plusieurs internautes à travers leurs commentaires. Le programme culturel en ligne s’ajoute à d’autres pages proposant, depuis la wilaya d’El Tarf, leurs contributions, entre autres, à la sensibilisation au coronavirus, à l’image des campagnes de prévention et de nettoyage menées à travers différents infrastructures ou bien celles de solidarité avec les catégories démunies.

Le programme "spécial période de confinement" permettant d’échapper à la monotonie en raison de la pandémie, semble div ersifié et varié, car si seule la prévention en demeurant à la maison peut sauver d’une contamination par ce virus, il n’en demeure pas moins que le recours aux moyens virtuels pour apprendre et passer le temps utilement est l’autre alternative captivant un nombre d’internautes.