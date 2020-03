Au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques lancées dimanche soir par des talibans dans deux provinces afghanes, ont déclaré lundi les autorités locales.

Jusqu'à 18 membres des forces de sécurité et un civil ont été tuées dans des attaques perpétrées par des insurgés talibans dans deux provinces afghanes, ont précisé les autorités locales. Samedi dernier, au moins dix soldats et huit talibans ont été tués lors d'affrontements avant l'aube dans le district de Jurm, dans la province du Badakhshan dans le nord du pays. Les violences ont diminué en Afghanistan après la signature d'un traité de paix entre les Etats-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, et d'une déclaration conjointe émise par les Etats-Unis et le gouvernement afghan fin février. Toutefois, des combats et affrontements sporadiques éclatent dans les campagnes, où les talibans essaient de gagner du terrain et de consolider leurs positions.