Le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, devrait fournir un exposé trimestriel de l’application de cette résolution dans le sillage des violations du droit international par le gouvernement de l'occupation israélienne, qui en février dernier a donné son approbation à la construction de 1.800 logements pour colons en Cisjordanie occupée, selon l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité.

La violation suscitera certainement les vives réactions de plusieurs membres du Conseil de sécurité qui ont constamment réitéré la position, selon laquelle la construction de colonies, illégale au droit international, compromet le potentiel d’une solution à deux Etats.

L’annexion par Israël des colonies implantées en Cisjordanie occupée fait partie des points sens ibles qui étaient à l’origine du rejet de plan de paix américain.

Au menu de la réunion figure également l’épineuse question de financement de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Le Conseil de sécurité discutera de l’impact du nouveau coronavirus sur les travaux de l’agence onusienne et la manière dont cette pandémie pourrait l’affecter sur le plan financier. Dimanche, le directeur de l’UNRWA à Ghaza, Matthias Schmale, a mis en garde contre les conséquences de la propagation du nouveau coronavirus dans cette bande qui souffre d’un manque flagrant de ressources en raison du blocus imposé par Israël depuis 13 ans.

L’agence qui a mis un terme temporaire à ses activités dans la bande de Ghaza après le diagnostic de premiers cas de Coronavirus, s’est engagée à trouver des points plus sûrs pour la distribution des denrées alimentaires, qui pourraient inclure les écoles de l’agence onusienne implantées dans la bande.

Des sénateurs américains interpellent Trump pour aider le peuple palestinien

Des membres du Sénat américain ont appelé samedi le président Donald Trump, à fournir l’assistance nécessaire au peuple palestinien, à la lumière de la propagation du Coronavirus (COVID 19), qui a infecté plus de 104 personnes.

Dans une lettre adressée au premier ministre, Mike Pompeo, relayée par l’agence palestinienne de presse, WAFA, les députés ont appelé Trump à prendre une action pour fournir les médicaments, les équipements médicaux et les assistances nécessaires au peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, afin de prévenir une crise humanitaire qui peut être causée par la propagation du Coronavirus.

Suite à la confirmation de nouveaux cas infectés au nouveau en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, l’autorité palestinienne a annoncé la semaine dernière l’état d’urgence, ont rappelé les membres du Sénat américain dans leur lettre. Pour les sénateurs, avec une population de 1,8 million d’habitants, la bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis 2007, est l’une des zones les plus peuplées au monde avec un faible système de santé, outre la pauvreté, la limitation de la zone de pêche dans la mer de Ghaza, ainsi que le manque de l’eau non potable.

Un seul cas de Coronavirus pourrait conduire à une catastrophe, en raison de l’absence d’une possibilité d’isoler les malades, notant également que l’enclave palestinienne, est isolée du reste des territoires palestiniens occupés et manque le tiers des médicaments essentiels, ont indiqué les membres du Sénat américain.

Ils ont déploré en outre, le gel en janvier 2018 par l’administration américaine de toutes les assistances dédiées au peuple palestinien, ainsi que la cessation des contributions à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Huit nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Palestine, a annoncé dimanche, le porte-parole du gouvernement palestinien, Ibrahim Melhem, ce qui porte le nombre de personnes infectées par ce virus à 104.