Le conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 8,25 millions de dollars pour soutenir le plan d'expansion de la production alimentaire au Zimbabwe a indiqué l'institution financière sur son site web.

Le prêt de la Banque permettra notamment à la plus grande entreprise de production alimentaire du pays de construire de nouvelles usines de transformation de margarine et de sauce tomate et d’installer des machines améliorées dotées de technologies de pointe. Cette entreprise nommée "Olivine", prévoit d'augmenter sa capacité de production nationale et régionale et l'approvisionnement alimentaire.

"Grâce à cette transaction, la Banque fournira un financement à long terme en devises fortes sur le marché zimbabwéen et créera un fort effet de démonstration à la fois pour les institutions financières commerciales et de développement, ce qui encouragera les investissements dans les agro-industries au Zimbabwe", a expliqué Atsuko Toda, directeur finance agricole et développement rural à la BAD.

Toda a précisé qu'Olivine offrait à la Banque une o pportunité unique de participer à la reconstruction des chaînes de valeur agricoles au Zimbabwe, créant ainsi des emplois, améliorant la sécurité alimentaire et la nutrition tout en réduisant la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires.

Une fois que la production de l'entreprise atteint un niveau adéquat, ce projet peut potentiellement soutenir 200 à 300 agriculteurs locaux grâce au modèle d'agriculture d'entreprise d'Olivine qui sera développé dans un avenir proche.

En approuvant le prêt, les membres du Conseil ont déclaré que la transaction était une bonne occasion pour la Banque d'approfondir une intervention efficace du secteur privé dans un Etat en transition, tout en promouvant le programme "Nourrir l'Afrique" qui fait partie des cinq priorités stratégiques de la Banque.

Constituée en société en 1950, Olivine est l'un des plus grands producteurs alimentaires du Zimbabwe, fabriquant des produits bien connus tels que la margarine, l'huile de cuisson et les conserves. Olivine a été renforcée par l'expérience et les antécédents de son actionnaire majoritaire, Wilmar International, l'une des plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Singapour.