La conférence Sénégal Oil & Power 2020, l’un des évènements les plus attendus du secteur pétrolier africain pour cette année, prévu initialement pour les 27 et 28 mai vient d’être reportée, en raison des restrictions imposées par la propagation de la pandémie de Covid-19 sur les voyages, a annoncé lundi l’organisateur Africa Oil & Power (AOP).

L’organisateur Africa Oil & Power (AOP) travaille actuellement avec les autorités sénégalaises sur une nouvelle date pour cette édition dont le thème est "Une nouvelle vague d’investissements".

"La nouvelle date sera choisie par le ministère du Pétrole et de l’Energie et d’autres partenaires gouvernementaux de l’industrie, aux côtés de l’organisateur", a précisé AOP dans un communiqué. La conférence qui est co-organisée avec le ministère sénégalais de l’Energie sera un moyen de promouvoir le nouveau cycle d’octroi de licences en eaux profondes et les partenariats public-privé couvrant toute la chaîne de valeur.

L’organisation a également indiqué qu’elle continuera de soutenir tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Le Sénégal qui possède plusieurs gisements de pétrole et de gaz offshore, envisageait il y a peu de lancer la production de liquides en 2022, mais les dernières mises à jour des compagnies opérant dans le pays laissent penser que ce calendrier ne sera pas respecté.