Des équipes médicales mobiles ont pris le départ samedi pour aller à la rencontre des population des zones éloignées et enclavées de la wilaya de Laghouat, dans le cadre d’une action de dépistage et de suivi médical, a-t-on appris des services de la wilaya.

Ces sorties de terrain interviennent à la suite de la mesure prise par les hautes autorités du pays de suspendre les activités de transport public à titre préventif contre le coronavirus, une situation qui a engendré une impossibilité pour les habitants de ces zones de se déplacer vers les structures de santé pour leurs consultations médicales en cas de maladies, ou en cas de besoin de médecins ou de médicaments, a-t-on expliqué. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a indiqué, à ce sujet, que les services de la wilaya ont mis également à la disposition des populations de ces zones des numéros de téléphone pour solliciter, éventuellement, les services de véhicules tout terrain pour le transport de cas urgents ou de femmes enceintes proches de leur accouchement et leur prise en charge.

L’initiative a été enclenchée dans les zones enclavées de Ksar El-Hirane et Oued-Morra, et devra être étendue dans les prochains jours aux autres régions de la wilaya, a-t-il ajouté. Le chef de l’exécutif de wilaya de Laghouat a souligné, en outre, que la suspension des visites de terrain ciblant les zones d’ombres de la wilaya, du fait de la propagation du coronavirus (Covid-19), "ne signifient nullement l’abandon des habitants de ces zones", et que les engagements pris lors des dernières visites aux région d’Aflou et Sidi-Bouzid sont en cours de concrétisation, notamment la construction d’un pont reliant les deux rives de Oued Medsous.