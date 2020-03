Un quota de 1.100 logements publics locatifs (LPL) sera distribué dans la wilaya de Sétif "avant le mois sacré du Ramadhan" prévu dans environ un mois, apprend-on samedi des services de wilaya.

Ces nouveaux logements répondant aux normes de qualité et appelés à atténuer le problème de logement et le taux d’occupation de logement (TOL), sont totalement achevés et reliés aux divers réseaux y compris routiers, a ajouté la même source qui a précisé que leur distribution qui devait avoir lieu plutôt, a été retardée à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19.

La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du dernier programme quinquennal 2014-2019, d’un programme de construction de 64.000 logements des diverses formules dont 40.000 achevés, selon la direction du logement.

Courant 2019, un total de 7.768 logements, dont 905 participatifs et promotionnels aidés, ont été distribués, rappelle-t-on. 7.877 autres unités se trouvent en phase de lancement des travaux, a indiqué le directeur par intérim du logement, Mustapha Bikka.