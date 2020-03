Un approvisionnement "anticipé" des minoteries de la wilaya de Mila en 20.000 quintaux de blé dur a été lancé afin d'éviter toute pénurie de semoule, qui fait l'objet ces derniers jours d'une augmentation de la demande, a indiqué samedi le directeur de wilaya des Servies agricoles (DSA), Messaoud Bendridi.

Lors d'une conférence de presse co-animée avec le directeur du Commerce au cabinet de la wilaya, le responsable a souligné que tous les secteurs oeuvrent à assurer la disponibilité des produits alimentaires de large consommation, notamment la semoule en cette période.

''Ce quota anticipé représente les quotas de cinq jours habituellement fournis par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) aux trois minoteries de la wilaya pour répondre à l'accroissement de la demande sur ce produit suscitée par les craintes liées à la propagation du coronavirus'', a ajouté le DSA.

Aussi, 16.000 quintaux seront dirigés vers la minoterie publique Béni Haroun de Ferdjioua, qui produit quotidiennement entre 8.000 et 10.000 sacs de semoule (25 kg), 2.000 qx à la minoterie de Tadjenanet et 1.800 qx à celle de Benyahia Abderrahmane, a poursuivi le responsable.

Les quantités de blé à moudre nécessaires pour ces minoteries continueront d'être fournies par la CCLS, qui a entamé la vente directe aux consommateurs au niveau de ses points de vente de pois chiches et lentilles, a souligné M.

Bendridi, assurant que les autres produits agricoles sont disponibles en ''quantités suffisantes'' au marché de gros de Chelghoum Laïd.

Le directeur local du Commerce, Kacemi Deridi a indiqué que les efforts de lutte contre la spéculation et la répression de la fraude se poursuivent en concertation avec les services de sécurité compétents.

Il a également invité les commerçants à poursuivre leurs efforts pour éviter la pénurie et garantir le droit du citoyen d'accéder aux divers produits alimentaires en cette période.