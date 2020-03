Dans le cadre de l’élan de solidarité pour combattre le Coronavirus, la Direction du CFPA, en collaboration avec les enseignantes et des stagiaires spécialisés dans la filière couture, se sont proposés à titre bénévole au service de l’intérêt général, en produisant des bavettes médicales qui seront mises gracieusement à la disposition du personnel médical de la wilaya, a affirmé à l’APS Brahim Ouled Said.

Face à la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 et la pénurie de masques chirurgicaux, "nous avons décidé de relever le défi et de transformer notre outil pédagogique pour pouvoir produire ces masques actuellement très demandés et alimenter le stock des hôpitaux", a ajouté M. Ouled Said. Des couturières au foyer ont également proposé leur contribution pour fabriquer ces bavettes gratuitement pour peu qu’on les fourniss e en tissu approprié, selon les normes d’hygiène sanitaire de l’OMS pour cet équipement, a-t-il fait savoir.

Visant en premier lieu la couverture des besoins du secteur de la santé, puis d’autres corps, dans le but de répondre au maximum à la demande croissante sur ces bavettes, l'opération a été encouragée par les responsables de la wilaya, selon M. Ouled Said.

Depuis l’annonce des premiers cas de Covid-19 en Algérie, de nombreux citoyens se ruent sur les pharmacies pour faire le stock de gants, de bavettes et de masques de protection, a indiqué Abdelkader Nadjem, propriétaire d’une officine pharmaceutique à Ghardaïa.

Des professionnels de la santé soutiennent, dans le même contexte, que le lavage régulier des mains, le respect de la distance de sécurité sanitaire entre personnes et le confinement chez soi restent les meilleures dispositions de prévention du Covid-19.