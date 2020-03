Le ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, a estimé dimanche qu'il serait "irréaliste" de reprendre les compétitions sportives, dont la Serie A de football, le 3 mai prochain, date qu'il avait dans un premier temps envisagée, face à la crise sanitaire causée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le premier responsable du département ministériel a précisé, sur les colonnes du quotidien la Repubblica, qu'il proposera lundi "de prolonger le blocage des compétitions sportives de tous les niveaux pour l'ensemble du mois d'avril".

"La mesure sera étendue aux entraînements", sur lesquels les autorités n'avaient pas encore statué en raison de la perspective des Jeux Olympiques-2020 de Tokyo, finalement reportés à 2021 mardi dernier. A l'instar des plus grands championnats européens, la Serie A a été suspendue en raison de la pandémie du Covid-19. L'Italie est incontestablement le pays le plus touché par la pandémie, la barre des 10.000 morts ayant été atteinte samedi, selon un dernier bilan.

Le ministre des Sports italien a par ailleurs expliqué qu'il préparai t un plan de relance "extraordinaire" de 400 millions d'euros dont bénéficiera notamment le football amateur qui, estime-t-il, sera à coup "sûr" l'un des "moteurs de la renaissance".

Spadafora attend par ailleurs des responsables de la Serie A qu'ils démontrent une "sérieuse volonté de changement", les "grands clubs" vivant selon lui "dans une bulle", "au-dessus de leurs moyens". Pour le ministre, les clubs "doivent comprendre que rien ne pourra plus être pareil après cette crise".