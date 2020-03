Le gardien international italien Gianluigi Donnarumma n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier au Milan AC (Serie A italienne de football) et milieu international algérien Ismaël Bennacer, estimant qu'il avait "toutes les qualités" pour devenir un "grand joueur".

"Je me rappelle bien lorsqu'il a signé à Empoli en provenance d'Arsenal, il était petit de taille mais il courait un peu partout sur le terrain, il a toutes les qualités pour devenir un grand joueur au Milan", a indiqué le jeune portier milanais (21 ans), cité par les médias locaux. Bennacer (22 ans), devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli, s'est engagé avec l'AC Milan en août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B. L'ancien joueur de la réserve d'Arsenal (Premier League anglaise) a déjà reçu les éloges de plusieurs anciens joueurs de l'équipe, à l'instar du Croate Zvonimir Boban ou encore de l'Italien Demetrio Albertini.

Ce dernier d'ailleurs n'a pas hésité à défendre l'Algérien face aux critiques, sur les colonnes du quotid ien sportif Tuttosport : "Bennacer est un joueur que j'aime et que je veux défendre.

A ceux qui le critiquent, je pose la question : C'est lui qui n’offre pas des balles de but ou ce sont ses coéquipiers qui ne font pas le bon choix ? Depuis qu'Ibrahimovic est arrivé, il a beaucoup grandi".

A l'instar des autres clubs italiens, l'AC Milan a cessé toutes ses activités en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

L'Italie est incontestablement le pays le plus touché par le Covid-19, la barre des 10.000 morts ayant été atteinte samedi, selon un dernier bilan.